​Tepuaraurii Teriitahi : "La population nous fait toujours confiance"

Tahiti, le 10 avril 2022 - Les 24 000 voix d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle en 2022, comparées aux 26 000 voix de François Fillon en 2017, satisfont l'élue Tapura de Paea, soutien du Président de la République sortant et candidate à la députation Tepuaraurii Teriitahi. C'est le signe, selon elle, que "le Tapura a maintenu son électorat".



Ce résultat d'Emmanuel Macron, c'est une satisfaction malgré la faible participation ?



"C'est une satisfaction. On voit bien le soutien massif que la population polynésienne a apporté à Emmanuel Macron. On est un peu au-dessus de 40%. (…) Pour nous, le Tapura huiratira'a, ça a un côté rassurant, ça veut dire que la population nous fait toujours confiance, malgré toutes les épreuves auxquelles on a été confronté ces derniers temps. Il y a quand même l'abstention qu'il ne faut pas ignorer (…). Là, c'est l'élection présidentielle, il y a toujours eu une désaffection pour cette élection. Je ne pense pas que ce soit caractéristique de l'intérêt politique des Polynésiens. Les législatives seront beaucoup plus parlantes. On dit qu'elles sont l'antichambre des élections territoriales. (…) Il faut comparer ce qui est comparable et on voit que le Tapura a maintenu son électorat. Certains auraient pu croire que les gens allaient nous sanctionner à travers cette élection. Malgré les décisions qu'on a pu prendre ces derniers temps et qui ont pu paraître impopulaires, une bonne partie de la population nous fait confiance."



Au niveau national, c'est une bonne nouvelle pour le Tapura de pouvoir espérer un deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron ?



"(…) Il va falloir continuer à faire campagne. Lorsqu'on observe les résultats dans l'Outre-mer, je crois que c'est en Polynésie qu'il fait le meilleur score. Il y aura une forme de reconnaissance supplémentaire pour la Polynésie qui s'est positionnée pour lui. Pour nous, sa victoire serait la garantie de pouvoir continuer à travailler avec lui. Nous avons travaillé avec lui depuis cinq ans de manière inédite, avec une aide constante et concrète de la part de la France. Il y a un lien particulier qui est tissé entre Emmanuel Macron et notre Président, Edouard Fritch. Un deuxième quinquennat serait de très bon augure pour la Polynésie."