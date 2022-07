​Tentative de meurtre à Punaauia

Tahiti, le 4 juillet 2022 – Durant la soirée du 30 juin à Punaauia, un jeune homme de 16 ans a porté trois coups de couteau à son beau-frère. Présenté devant un juge d'instruction dimanche au terme de sa garde à vue, le mineur a été mis en examen pour tentative de meurtre et placé sous contrôle judiciaire. Le pronostic vital de la victime, qui a été hospitalisée, n'est pas engagé.



Un mineur de 16 ans a poignardé son beau-frère âgé de 22 ans dans la soirée du 30 juin à Punaauia. Selon nos informations, le jeune homme a porté trois coups de couteau à la victime qui était en train de se disputer avec sa sœur. Touché à la tête et au thorax, le beau-frère a été hospitalisé mais son pronostic vital n'est pas engagé.



Placé en garde à vue après les faits, le mineur a été présenté devant un juge d'instruction dimanche et mis en examen dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour tentative de meurtre. Il a ensuite été présenté devant le juge des libertés et de la détention qui l'a placé sous contrôle judiciaire.