​Tensions et sourires au conseil municipal

Raiatea, le 15 octobre 2020 – La réunion du dernier conseil municipal de Uturoa s'est déroulée dans un contexte tendu en raison de la décision du tribunal administratif de procéder à un nouveau vote pour élire le maire. Les ordres du jour y ont été âprement débattus, avant un geste empreint de galanterie.



Mardi dernier à 8h30 le maire en place Matahi Brotherson ouvrait, en présence du trésorier payeur général des îles Sous-le-Vent, M. Francis Broussat et de Sylviane Terooatea la maire sortante, son troisième conseil municipal dans la grande salle à l'étage de la mairie. Pas moins de quinze ordres du jour au menu, dont en grande majorité des dossiers de l'ancienne équipe "qui traînaient depuis 2 ans et que nous avons réalisés en quelques mois" a déclaré tāvana Brotherson. Bien entendu, au cours des 3 heures qu'a duré la séance, il y a forcément eu des propos plus ou moins soutenus de part et d'autre et, à l'évidence, seule Mme Terooatea prenait la parole dans le groupe de l'opposition.



À l'issue de la réunion, Sylviane Terooatea déclarait : "je connais les projets puisque ce sont les nôtres. Faaitoito au conseil et à Matahi. Je regrette juste qu'à ce jour il n'y ait pas de cellule de crise à propos du Covid-19 notamment pour nos agents qui sont en première ligne au niveau des risques. Quel que soit le tāvana, nous travaillons pour le bien de la population".



Dans son bureau, Matahi Brotherson répondait : "Sur les quinze ordres du jour, pas un n'est au-dessus du lot. Tous ont leur importance. Le réseau d'eau, les compteurs "radio-relais" pour les relevés du compteur et bien d'autres sujets capitaux pour la population. Dans le lot il y a des projets des anciens dirigeants, mais il y a aussi des nouveaux que nous avons mis en place. En tout cas, en peu de temps, moins de trois mois, nous avons pu boucler tous ces dossiers. Je félicite tout le conseil pour la courtoisie qui a régné tout au long des débats".

Preuve de cette courtoisie, un peu comme deux boxeurs à la fin du combat qui se congratulent, Matahi Brotherson n'a pas manqué d'offrir un beau bouquet de fleurs à Sylviane Terooatea ; c'était son anniversaire !