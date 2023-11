​Teahupo’o sous la menace des inondations

Tahiti le 8 novembre 2023 - Les fortes pluies menacent les habitations à Teahupo’o. Les autorités redoutaient mercredi soir que le même phénomène que celui du 1er mai dernier se reproduise.



Les habitants de Teahupo’o ont encore eu chaud mercredi dans la matinée, gardant en mémoire les inondations du 1er mai dernier. La veille déjà, la pluie a commencé à s'intensifier. Dans l'après-midi de mardi, un camion chargé de gravats nécessaires à la viabilisation du dit domaine pour accueillir les infrastructures des Jeux olympiques est resté bloqué en travers de la rivière. Plusieurs autres camions, rangés en file indienne, ont dû rebrousser chemin pour déverser leur chargement sur un terrain privé à une centaine de mètres du PK 0.



Une alerte de vigilance orange a été lancée par le haut-commissariat mercredi matin, l'hélicoptère Dauphin a été dépêché sur place pour réaliser des reconnaissances sur ces lieux à haut risque d'inondations, survolant la rivière jusqu'au fond de la vallée.



Dans la matinée, le remblai de l'embouchure, qui servait de passerelle pour les travaux en place, a été évacué en toute urgence, afin de laisser la rivière se déverser plus rapidement dans le lagon pour éviter son débordement. Les travaux ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre, une drague de la société Boyer a été laissée à disposition sur place pour d'éventuelles interventions importantes en cas de gros dégâts.

Une blessée légère Une blessée légère a été recensée, mais immédiatement prise en charge par les sapeurs-pompiers. Elle avait glissé dans un caniveau. Une action de prévention a été faite auprès des riverains résidant le long de la rivière pour surélever leurs effets personnels.



Les risques d'inondations ne sont pas écartés et la vigilance reste en vigueur. Ainsi, mercredi en fin d'après-midi, alors que la pluie s'abattait de plus belle, une cellule de crise se mettait en place à la mairie annexe de Teahupo’o sous les directives de la deuxième adjointe au maire Evelyne Whitman et du tāvana Hamblin Tetuanui. Une veille de sécurité devait être organisée durant toute la nuit, pour des interventions urgentes en cas d'alerte ou d'inondations.



