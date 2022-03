​Te vehine à l'honneur à Hiva Oa

Hiva Oa, le 14 mars 2022 - La commune de Hiva Oa et son comité des fêtes avaient invité, samedi, la population de l'île afin de célébrer la journée internationale des droits des femmes, te vehine.



C'est au tohua pepeu de Atuona que la maire de la commune, Joelle Frébault, et la présidente du comité des fêtes, ont déclaré ouvertes samedi les différentes festivités prévues afin de célébrer la journée internationale des droits des femmes. Après la traditionnelle prière et des chants proposés par une petite délégation le l'île voisine de Tahuata, la tāvana a prononcé son discours de bienvenue. Son allocution était logiquement centrée sur la situation des femmes en Polynésie et des violences que subissent certaines d'entre elles. Après un petit-déjeuner offert par la commune, de nombreux concours étaient organisés : confection de ras de cou en graines, tressage et bouquets de fleurs. Un défilé concours de création de robes d'inspiration locale était également prévu à la mi-journée. Des prix en numéraire étaient prévus aux gagnants des différents concours après délibération d'un jury.



Après une pause kaikai, l'après-midi s'est poursuivi avec un tamure marathon jusqu'en fin de journée. À noter que de nombreux artisans exposaient leurs produits et que tout au long de la journée des stands de pâtisseries et plats étaient également proposés aux visiteurs –hommes et femmes– qui avaient fait le déplacement.