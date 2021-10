​Tamariki Poerani distinguée lors d'un concours international

Tahiti, le 18 octobre 2021 – La troupe de danse Tamariki Poerani de Makau Foster a remporté ce week-end le prix spécial du jury au Championnat du monde de Folklore 2021 organisé par la Fédération des festivals de danse internationaux.



La troupe de danse de Tamariki Poerani a été récompensée ce week-end lors de la 17e édition du Festival international de Folklore de Nova Prata au Brésil qui organisait également la 3e édition du Championnat du monde de Folklore 2021 de la FIDAF (Federation of International Dance Festivals). La troupe de Makau Foster a remporté le prix spécial du jury au Championnat du monde en décrochant le trophée de "Gardien des savoirs ancestraux".



Crise Covid oblige, le festival s’est tenu cette année en distanciel et en ligne du 15 au 17 0ctobre. Pas moins de 18 pays participaient au championnat du monde remporté par l'Azerbaïdjan et auquel participaient des troupes de Russie, Chine, Japon ou encore Mexique… Tamariki Poerani y représentait la Polynésie française, avec un aparima et un otea, présenté lors du dernier festival Tahiti a ti’a mai’ en juillet dernier.