​Tahiti réussit son entrée à Fidji à l'OFC Nations Cup

Tahiti, le 16 juin 2024 - Pour son premier match de la OFC Nations Cup, l’équipe tahitienne s’est imposée 2-0 face à Samoa. Les Toa Aito devraient se défaire logiquement de la Papouasie Nouvelle-Guinée mercredi pour assurer leur place en demi-finale.



La sélection tahitienne de football, qui s’est envolée pour Fidji pour disputer la phase de groupe de la Coupe des nations OFC (Océanie Football Confédération), s’est imposée samedi pour son entrée en lice dans la compétition.



Le groupe était parti serein, à l’image de son entraîneur Samuel Garcia, et peut donc continuer à croire en ses chances d’aller loin dans le tournoi et de rejoindre le Vanuatu où auront lieu les demi-finales et la finale de l’épreuve les 26 et 29 juin.



Tahiti reste la seule nation lauréate en 2012 à Honiara au Salomon de la Coupe des nations de la zone océanienne, hors l’Australie, qui évolue maintenant dans la confédération asiatique, et la Nouvelle-Zélande qui avait ainsi eu l’immense privilège de participer à la Coupe des Confédérations au Brésil en 2013 pour y rencontrer des grandes nations de football et jouer notamment contre l’Espagne dans le mythique Maracana de Rio de Janeiro.



L’épreuve, qui n’est plus qualificative pour des échéances internationales désormais, reste particulièrement motivante pour les pays océaniens et pour l’aura footballistique qu’elle dégage au niveau continental.



Une rencontre à sens unique



Les Toa Aito ont débuté cette Nations Cup de l’OFC 2024 en remportant leur match 2-0 contre Samoa à Suva. Un but en début de match de Matéo Degrumelle, sur une passe en profondeur dès la 4e minute, a permis à l’équipe tahitienne de prendre son match par le bon bout, bien aidée par le niveau du gardien de l’équipe samoane.



Peu avant la demi-heure de jeu, le capitaine Teaonui Tehau a doublé la mise en reprenant un centre d’Eddy Kaspard. Le reste du match ne sera que gestion de l’avance des Toa Aito dans cette rencontre à sens unique.



Les Samoa ne rentreront vraiment dans la compétition que vers la toute fin de match après avoir fait rentrer de nombreux avants en remplacement de leurs arrières.



Greg Siamoa aurait pu marquer pour Samoa sans la main ferme du portier François Decoret dans les buts. Quelques minutes plus tard, c’est Dauntae Mariner qui a décoché un tir du pied gauche mais celui-ci a heurté la barre transversale du gardien tahitien.



Prochaine rencontre ce mercredi face à la Papouasie Nouvelle-Guinée qui vient de perdre 5-1 son match d’ouverture de groupe contre Fidji.



Fidji très bien lancé aussi



L’équipe locale était dans sa meilleure forme en battant la Papouasie Nouvelle-Guinée (PNG). La combinaison des jeunes Thomas Dunn et Nabil Begg était même trop difficile à gérer pour les défenseurs de la PNG.



Nabil Begg a ouvert le score juste après deux minutes, dribblant deux défenseurs après une brillante passe en profondeur de Dunn. Juste avant la mi-temps, la star de Navua, Dunn encore lui, a profité d'une déviation de la PNG et a doublé la marque après une impressionnante course de 40 mètres sur le flanc gauche.



L'équipe dirigée par Roy Krishna a maintenu son élan en seconde période et a montré sa classe en gardant la possession autant que possible. Dunn marquera un triplé avant de céder sa place. Setareki Hughes et Mosese Nabose marqueront les deux autres buts pour Fidji.