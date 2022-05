Tahiti, le 18 mai 2022 – Comme un petit air de Tahiti en plein Paris… La 4ème édition du marché polynésien organisé par la Délégation de la Polynésie française sur le boulevard Saint-Germain a attiré bon nombre de Parisiens venus se réchauffer au contact de l'ambiance du fenua.



La 4ème édition du marché polynésien de la Délégation de la Polynésie française a été inaugurée mercredi au 28 boulevard Saint-Germain à Paris. Après deux ans d’interruption, l'événement a connu une belle fréquentation dès le premier jour, indique la délégation dans un communiqué. La ministre de l’Education, Christelle Lehartel, en mission dans l’hexagone, était présente sur place. Elle a pu rencontrer les 25 exposants présents : artisans et entreprises tant dans le domaine de la confection textile, de la production de jus de fruit et de rhum, que dans la vente de produits cosmétiques, de bijoux et de coquillages. Parmi eux, Te Ramepa Ora et A Tauturu Ia Na qui œuvrent tant pour les malades polynésiens à Paris et en Province. On peut également citer l'association des Etudiants de Polynésie française (AEPF), qui s’est vu confier la responsabilité de gérer le stand livres qui accueille trois éditeurs dont Vendémiaire et l’Harmattan. La journée a également été marquée par les performances artistiques d’Aloha Tahiti Show, emmené par Teriitehau Taputu. Et en fin d’après-midi, la maire du Ve arrondissement de Paris, Florence Berthout, s'est même rendue sur place. Le marché polynésien restera ouvert jusqu'à ce dimanche 22 mai.