​Tahiti Nui Travel échappe au redressement judiciaire

Une première audience a eu lieu lundi devant le tribunal mixte du commerce afin d’évoquer l’avenir du groupe qui emploie 140 personnes. A l’issue de cette audience, le conseil de Frederick Grey, Me Vincent Dubois, a indiqué que son client avait récemment réinjecté 250 millions de Fcfp dans le groupe TNT : "Nous avons passé plus d’une heure sur le dossier aujourd’hui à échanger avec le tribunal et je pense que nous avons apporté des éléments de nature à rassurer sur la continuité possible du groupe TNT. Nous avons demandé au tribunal de bien vouloir ne pas prononcer de redressement judiciaire aujourd’hui car, depuis une quinzaine de jours, beaucoup d’efforts ont été faits, notamment par le propriétaire du groupe, Frederick Grey, qui a réinjecté des fonds de manière massive dans Tahiti Nui Travel à hauteur d’un quart de milliard. Cela a permis de régler plus de 100 créanciers en soldant notamment tous les petits fournisseurs du monde touristique qui travaillent avec le groupe sur leurs créances de 2019".



Tel que l'a précisé Me Dubois, Tahiti Nui Travel n’est plus à l’heure actuelle en état de cessation des paiements : "Nous allons encore travailler ce mois-ci sur les créances de 2020 avec les partenaires de TNT. Je tiens à préciser qu’à l’heure où nous parlons, nous ne sommes plus en état de cessation des paiements grâce aux efforts fournis depuis plusieurs jours. Cela ne veut pas dire que la situation est réglée pour les prochains mois, il va encore falloir se battre et c’est pour cela que nous avons demandé au tribunal de reporter l’audience afin de faire un point de situation dans un mois."