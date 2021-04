​Tahiti Infos de nouveau habilité à diffuser les annonces légales

Tahiti, le 28 avril 2021 – C'est une petite révolution pour votre quotidien, Tahiti Infos vient d'être de nouveau habilité à diffuser les annonces judiciaires et légales.



Le ministère des Finances a annoncé mercredi dans un communiqué l'habilitation de Tahiti Infos et La Dépêche de Tahiti à diffuser les annonces judiciaires et légales relevant de la compétence du Pays. Selon nos informations, l'État a également accordé cette habilitation pour les deux quotidiens pour les annonces relevant de sa propre compétence. Les arrêtés officialisant cette décision seront publiés vendredi au Journal officiel. Si l'affaire n'est pas une nouveauté pour La Dépêche, c'est en revanche le cas pour Tahiti Infos.



En effet, jusqu'en 2014 le journal gratuit Tahiti Infos pouvait diffuser ces annonces informant sur certains événements de la vie des entreprises ou des particuliers. Mais à la suite d'un recours intenté par la direction de La Dépêche de Tahiti, le haut-commissariat puis le Pays avaient finalement refusé d'habiliter les publications gratuites à diffuser de telles annonces. Désormais payant, Tahiti Infos retrouve donc enfin cette possibilité, pour la plus grande satisfaction et la meilleure information possible de nos lecteurs.