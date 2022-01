​Tahiti Faa'a reste ouvert, fermeture de l'aérodrome de Maupiti

Tahiti, le 13 janvier 2022 – Malgré le passage en vigilance rouge des îles du Vent et des îles Sous-le-Vent, l'aéroport de Tahiti Faa'a reste ouvert. Seul l'aérodrome de Maupiti va fermer. Les liaisons maritimes entre Tahiti et Moorea sont par ailleurs maintenues.



Alors que Météo France annonce une aggravation des intempéries avec l'arrivée de vents en rafales de 80 km/h cette nuit, les autorités de l'Etat et du Pays ont décidé de fermer l'aérodrome de Maupiti. L'aéroport de Tahiti Faa'a reste ouvert et les vols internationaux maintenus. Malgré une mer très houleuse, les liaisons entre Tahiti et Moorea restent elles aussi maintenues. Un nouveau point de situation sera fait demain matin à la cellule de crise du haut-commissariat.