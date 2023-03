​TVA sociale et inflation, quel impact

Tahiti, le 29 mars 2023 – La question de l'impact de la TVA sociale mise en place au 1er avril 2022 sur le niveau de l'inflation en Polynésie française est jugée "mesurée" par la majorité dans ses prises de position publiques. Résultat d'une étude minorant l'importance de cette taxe sur l'évolution des prix au cours de l'année.



La question de l'impact de la TVA sociale sur l'inflation en Polynésie française a récemment refait parler d'elle dans la campagne des territoriales. En fin 2022, l'Institut de la statistique en Polynésie française (ISPF) avait publié une explication détaillée concluant sur les difficultés à mesurer "l'impact global" de cette taxe créée au 1er avril 2022. L'ISPF qui avait alors estimé que le calcul de cet impact "demandera encore un peu de temps pour être évalué" mais qu'il "restera mesuré au regard de l’ensemble des origines de l’inflation". Plus récemment pourtant, le président de l'assemblée et tête de section du Tapura aux Raromatai, Gaston Tong Sang, a avancé le chiffre de 1% d'impact de cette inflation sur les 8,5% d'inflation mesurée sur l'année 2022. Une proposition reprise en début de semaine lors d'une rencontre du parti majoritaire avec les entrepreneurs du fenua.



Selon nos informations, cette estimation faite de l'impact de la TVA sociale provient d'une "étude sur l'inflation" basée sur des données de l'ISPF pour conclure au moindre impact de la taxe mise en place au 1er avril 2022 sur l'indice des prix à la consommation. Plusieurs facteurs sont mis en avant par cette "étude" reprise par la majorité pour en arriver à cette conclusion. D'abord, le fait qu'on peut mesurer l'absence d'impact de la TVA sociale sur les carburants, transports aériens, PPN, loyers, produits financiers et assurances qui représentent "plus de 20% de l'indice des prix à la consommation". L'exemple de la hausse du prix de l'électricité est également cité pour lequel la TVA sociale représente "1% sur 4% de hausse de prix en 2022".



Plus globalement, l'étude s'intéresse également à l'évolution générale de l'inflation sur la période 2022. Elle relève que l'inflation était déjà de +5% sur un an avant la mise en place de la TVA sociale au mois d'avril 2022, pour passer à un niveau +8,5% en glissement entre janvier et décembre 2022. Mais un comparatif est surtout effectué avec l'ensemble des évolutions des indices des prix à la consommation en France hexagonale et dans les autres outre-mer. L'inflation en Polynésie française y est légèrement supérieure à celle des autres outre-mer sur la période de 2022, "mais il n'y a pas de décrochage particulier après la mise en place de la taxe" par rapport aux autres collectivités. Conclusion de l'étude, la TVA sociale aurait impacté l'indice des prix à la consommation "dans une moindre mesure" et son effet pourrait être évalué à un point en moyenne sur l'inflation 2022.



Rédigé par Antoine Samoyeau le Mercredi 29 Mars 2023 à 18:09 | Lu 224 fois