​Sur la piste d’un système de santé amélioré

Tahiti, le 18 mai 2022 - E-ETP, antibiorésistance, addictovigilance : Plusieurs pistes d’amélioration du système de santé polynésien ont été abordées par le ministre de la Santé, Jacques Raynal, lors d’entretiens au Centre hospitalier universitaire de Bordeaux, en début de semaine.



Le ministre de la Santé en charge de la prévention a rencontré les principaux responsables du Centre hospitaliere universitaire (CHU) Raymond Pellegrin de Bordeaux, lors de sa mission en métropole. Le Dr Jacques Raynal a ainsi pu aborder de nombreux thèmes intéressant la Polynésie. Notamment une innovation qui pourrait améliorer le fonctionnement des services de santé du fenua : la “e-ETP”. Il s’agit d’une solution permettant un télé-suivi des malades chroniques… Au CHU de Bordeaux, une plateforme de télé-santé est en création qui prévoit une application numérique destinée au patient.



Pharmacovigilance



Le Dr Francesco Salvo a présenté un sujet qui tend à prendre de plus en plus d’importance pour la sécurité des patients et malades : la pharmacovigilance et l’addictovigilance. En Polynésie française, la mise en place d’une telle activité ayant pour intérêt la sécurité des soins et la lutte contre les addictions, nécessitera la rédaction d’une règlementation spécifique. Ces deux sujets doivent faire l’objet d’une mission à Tahiti, en partenariat CHU de Bordeaux au cours du troisième trimestre 2022.



Jacques Raynal a ensuite visité les services de maladies infectieuses du CHU de Bordeaux. Au cours d’une rencontre avec le Pr Didier Neau et le Dr Arnaud Desclaux du service des maladies infectieuses, il a abordé le thème de l’antibiorésistance. Ce sujet devient important du fait de la difficulté grandissante générée par la résistance de certaines bactéries aux traitements par des antibiotiques. A ce titre, le projet de disposer en Polynésie d’un centre de référence qui pourrait avoir une audience régionale (Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, etc.) est apparu pertinent. Ce centre servirait d’appui à la prévention de l’antibio-résistance dans le Pacifique. Il s’agit d’une question majeure, selon l’OMS, qui signale un usage trop important d’antibiotiques de façon générale dans le monde.