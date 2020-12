​Succès pour le concours d’arbre de Noël à Ua Pou

Ua Pou, le 26 décembre 2020 - Tout le monde est ressorti vainqueur du concours de conception d’arbre de Noël à partir de matériel de récupération organisé par Raïssa Bruneau via la page Facebook de l’association Pua Noni, Pua Noni no Ua-Pou. Certains ont davantage misé sur l’aspect déchets ménagers quand d’autres ont opté pour la version plus végétale.



Le premier prix, un cochon de 13kg, a été décerné à un groupe d’amis qui a choisi le thème du « Sapin Nordique version marquisienne ». L'arbre était joliment décoré d’un mélange d’éléments naturels (écorce, graines, pommes de pin) et d’objets de récupération (pneu, bouteilles en plastiques, briques de jus).

Le 2e prix, une chèvre de 12kg, revient à Félicité Fiu qui a travaillé sur le thème de la bouteille en plastique avec de la décoration repensée à partir d’objets en plastique à usage unique récupérés dans la poubelle ou encore via une annonce lancée sur Facebook pour récupérer des objets destinés à être jetés.

Le 3e prix, un thon de 10kg, a été décerné à Katia Fiu et ses enfants pour leur sapin en bois flotté joliment garni d’éléments de décoration faits main à partir de bouteilles plastique ou de matériaux végétaux.



Le 4e prix, deux grandes pizzas offerte par une pizzéria, est revenu à la classe de SG qui a peint et assemblé des pommes de pin en provenance de Nuku Hiva dans le cadre de sa classe d’expression artistique.