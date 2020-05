​Stade, terrain, piscine... Nouvelles règles du jeu à Papeete

Le stade Willy Bambridge

Le terrain de beach soccer

La piscine municipale de Tipaerui

Le centre nautique Hititai

La vallée de la Fautaua

Les équipements sportifs et de proximité

- 6 heures à 19 heures, grand public- 19 h 15 à 22 heures, réservé aux associations et groupements sportifs.- Capacité d’accueil limitée à 100 personnes, personnel encadrant compris.- Par mesure d’hygiène, les agrès « work out » ne pourront pas être utilisés.- L’activité pétanque n’est pas être autorisée.- La salle Maco Nena et la salle de boxe resteront fermées de même que les vestiaires et les sanitaires.Un agent de la commune assurera la gestion du flux d’entrée et le contrôle du nombre de personnes à l’entrée du stade. L’organisation habituelle du parking sera modifiée. Les usagers devront se garer uniquement sur l’espace de parking situé côté route.- 6 heures à 19 heures, réservé aux associations et groupements sportifs et accessible uniquement sur demande et pour toute association légalement constituée.- Capacité d’accueil limitée à 30 personnes, personnel encadrant compris.- Lundi au samedi de 7 h 30 à 16 h 45 (jusqu’à nouvel ordre) et dimanche, de 7 h 30 à 11 h 45 pour le grand public.- Lundi à vendredi de 17 heures à 21 heures, réservé aux clubs sur demande.- Seule la pratique de la natation est autorisée.- Capacité d’accueil limitée à 100 personnes, personnel encadrant compris (4 personnes par ligne d’eau soit 32 nageurs maximum dans l’eau, 3 maîtres-nageurs sauveteurs (MNS) présents obligatoirement pour assurer une surveillance active ; 15 personnels encadrant ; 50 personnes du public).Les agents de la commune assureront la gestion du flux d’entrée et le contrôle du nombre de personnes à l’entrée de la piscine. Merci de suivre leurs consignes.- De 11 heures à 13 h 30- De 15 h 30 à 19 heures- Seule la pratique du V1 est autorisée.- Du lundi au dimanche de 6 heures à 17 heures.- Accès réglementé et soumis à autorisation (délivrée par la Direction générale des services, au premier étage de la mairie de Papeete, de 8 heures à 15 heures du lundi au jeudi, 14 heures le vendredi).- Capacité d’accueil limitée à 100 personnes.Préaux Pinai et école Paofai.Plateaux sportifs Tipaerui Grand ; Papareva ; Mama’o (ex chpf) ; Mama’o Aivi ; Vaitavatava ; Temauri Village.Salles polyvalentes Te Hotu O Te Aroha - La Mission ; Blue Lagoon - Taunoa ; Pape Ora - Bain Loti.L’équipement de proximité Tamatini.- De 8 heures à 17 heures, pour le grand public.- De 17 heures à 19 heures, réservé aux associations et groupements sportifs.- Les enfants de moins de 16 ans devront être obligatoirement accompagnés.- Capacité d’accueil limitée à 50 personnes, personnel encadrant compris.- L’accès aux vestiaires n’est pas autorisé à Pape Ora, Blue Lagoon, Te Aroha. Seuls les sanitaires seront mis à disposition des usagers.Les agents de la commune assureront la gestion du flux d’entrée et le contrôle du nombre de personnes pendant les heures d’ouverture au public. Les responsables des associations et groupements sportifs devront s’assurer de respecter ces mesures, sous peines de se voir annuler la mise à disposition.