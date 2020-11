​Six tonnes de sacs postaux arrivés avec neuf mois de retard

Tahiti, le 22 novembre 2020 – Fare Rata a annoncé vendredi l'arrivée par bateau d'un container contenant six tonnes de sacs postaux restés bloqués depuis février dernier, principalement en provenance d'Asie et d'Océanie.



Les clichés du centre de tri sont impressionnants. Fare Rata a annoncé vendredi qu'un container de six tonnes contenant plus de 1 000 sacs postaux restés bloqués dans différents pays depuis février 2020 venait d'arriver par bateau en Polynésie française. Des paquets et colis en provenance essentiellement d'Asie et d'Océanie qui sont actuellement en cours de traitement dans le centre de tri de Faa'a et qui seront bientôt acheminés dans les bureaux de poste de leurs destinataires.



Fare Rata indique qu'il s'agit d'un arrivage exceptionnel. Toutes les équipes sont mobilisées avec les opérateurs internationaux pour permettre l'acheminement de ces envois. "Compte tenu du contexte sanitaire, un retour à la normale est attendu mi-2021", précise Fare Rata. Rappelons qu'au début de la crise Covid en février dernier, les problèmes de transport à l'international et la gestion du courrier avaient déjà provoqué de gros retards dans l'acheminement des courriers.