​Six mois de sursis pour 3 grammes d'ice

Tahiti, le 4 août 2022 – Déjà condamné en août 2020 pour s'être fait envoyer de l'ice commandée sur le darknet, un homme de 42 ans a été jugé pour des faits similaires jeudi en comparution immédiate. Interpellé le 1er août alors qu'il venait réceptionner un colis contenant trois grammes, il a été condamné jeudi à six mois de prison avec sursis.



Un homme de 42 ans a été présenté en comparution immédiate jeudi et condamné à six mois de prison avec sursis. Il était poursuivi pour s'être fait livrer trois grammes d'ice commandés sur le darknet, payés en bitcoins et expédiés des Pays-Bas. Déjà condamné à deux ans de prison en août 2020 après s'être fait livrer de l'ice à sept reprises, il a cette fois expliqué à la barre qu'il avait passé cette commande alors qu'il était “bourré”. Il n'avait donc pas mesuré la gravité de ses actes. L'homme a également expliqué qu'il était consommateur d'ice depuis vingt ans et qu'il avait beaucoup de mal à se sevrer à cause, notamment, d'insomnies.



Lors de ses réquisitions, le procureur de la République a dépeint un homme “fainéant”, “malade” et “accro”. 14 mois de prison dont sept avec sursis ont été demandés à son encontre. Alors que l'homme doit comparaître devant la cour d'appel à la fin de l'année dans le cadre de la première affaire pour laquelle il avait écopé de deux ans ferme en première instance, le tribunal l'a condamné jeudi à six mois de sursis.