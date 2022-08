​Six blessés, dont un grave, dans un accident à Ua Pou

Ua Pou, mercredi 3 août 2022 – Un accident impliquant six personnes, dont deux enfants, a eu lieu mercredi en fin d'après-midi dans la vallée de Hakahetau à Ua Pou. Un blessé grave est à déplorer.



Un grave et impressionnant accident de la circulation impliquant pas moins de six personnes a eu lieu mercredi en fin d'après-midi dans la vallée de Hakahetau à Ua Pou Aux Marquises. Un peu avant 16 heures, le véhicule qui transportait deux enfants de 6 et 15 ans, deux jeunes femmes d'une trentaine d'années et un couple de quinquagénaire s'est déporté dans le ravin dans des circonstances encore floues. L'accident a fait cinq blessés légers et un blessé grave. Ce dernier a été évacué par hélicoptère vers Nuku Hiva.