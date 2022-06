​Six ans ferme pour Tuki Fatuma

Tahiti, le 9 juin 2022 – Le tribunal correctionnel a condamné jeudi Tuki Fatuma et Médéric Teavaerii à six et quatre ans de prison ferme pour l'importation de deux kilos d'ice en juillet 2019. Cinq des six autres prévenus ont écopé de peines comprises entre deux ans de sursis et cinq ans.



Au terme de deux jours de procès, le tribunal correctionnel a condamné jeudi sept des huit prévenus qui étaient poursuivis pour avoir participé à l'importation de deux kilos d'ice en juillet 2019. Déjà condamné à 13 reprises, le multirécidiviste Tuki Fatuma a été condamné à six ans de prison ferme. Lui aussi bien connu de la justice, Médéric Tavaearii a écopé de quatre ans de prison ferme. Cinq des autres mis en cause dont une mule et des dealers ont été condamnés à des peines comprises entre deux ans de sursis et cinq ans de prison ferme.



Poursuivi pour avoir introduit des téléphones, du paka et de la nourriture en prison pour le compte de Tuki Fatuma, le huitième prévenu –ex-surveillant pénitentiaire à Nuutanaia– a quant à lui été relaxé par le tribunal. Les prévenus condamnés ont dix jours pour faire appel.