​Shell va'a : Catalina Race annulée mais remplacée

Tahiti, le 7 septembre 2022 – La Catalina Race à laquelle devait participer l'équipe tahitienne de Shell Va'a en Californie a été annulée en raison de la formation d'un ouragan, mais sera remplacée par une course côtière dimanche.



Les organisateurs de la Catalina Channel Crossing Race en Californie ont annoncé mercredi l'annulation de la course prévue samedi, à laquelle devait participer l'équipe tahitienne de Shell Va'a. À l'origine de la décision, un ouragan baptisé "Kay" s'est formé à l'ouest du Mexique et s'approche en effet des côtes la Californie, rendant les conditions de course trop incertaines pour ce week-end. "La bonne nouvelle est qu'il va tout de même y avoir une course", annonce tout de même l'organisateur. En effet, deux autres courses devaient être organisées dimanche moins au large et plus proches de Newport. La centaine de pirogues qui devaient participer à la Catalina Race étant déjà sur place, la plupart devraient se réinscrire pour cette nouvelle course. L'équipe de Shell va'a confirme en tous cas qu'elle sera de la partie.