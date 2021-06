​Session de permis côtier à Rangiroa

Rangiroa, le 6 juin 2021 – Plus de 30 candidats ont passé leur permis côtier à Rangiroa lors d'une session organisée fin mai. Parmi eux, 22 sont venus de l'île voisine Kaukura, transportés par la navette communale mobilisée pour l'occasion.



C'est le jeune entrepreneur Ariinui Temai qui a développé la société Teui Nui Tours, premier bateau-école de Rangiroa. Il organise des sessions de formation au permis côtier plusieurs fois par an. Pour la deuxième de l'année, 30 candidats étaient inscrits à l'examen du permis. Parmi eux, 22 venaient de l'île voisine Kaukura.



Pour Ariinui et sa binôme Poema Burns, formatrice, il n’a pas été simple d’organiser cette formation avec les candidats de Kaukura. "La tāvana de Kaukura, m’avait demandé de faire passer le permis côtier chez eux, mais face aux difficultés d'avoir un bateau homologué pour, nous avons donc trouvé un arrangement pour qu'il puisse se faire à Rangiroa,“ raconte Ariinui. Afin de mener à bien ce projet, la navette communale de Rangiroa, le Tamarii Rairoa, a dû être louée. La population de Kaukura a donc pu profiter du voyage, puisqu'au total une quarantaine de personnes ont fait le déplacement.



À l'issue de l'examen, 22 candidats dont 18 de Kaukura, ont obtenu leur permis côtier. La société, organisera sa prochaine session pendant les vacances de septembre, lors du Farerei Haga, afin que les habitants des piles avoisinantes puissent profiter de leur déplacement pour passer le permis.