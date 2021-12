​Sauvetage de 14 personnes sur un bonitier au large des Marquises

Tahiti le 24 décembre 2021 – une opération de sauvetage d'un bonitier a eu lieu mercredi au large des Marquises. Les 14 naufragés ont été ramenés à terre sains et saufs.



Dans un communiqué de presse le haut-commissariat informe qu'une opération de sauvetage d’un bonitier a eu lieu mercredi aux Marquises entre l’île de Tahuata et de Mohotani (Motane), à plus de 18 km au sud de Hiva Oa. Le JRCC Tahiti (Joint Rescue Coordination Centre) a été alerté par la gendarmerie vers 13h30. Le bonitier était sur le point de couler, à la suite d'une fuite d’eau, noyant aussi le moteur. 14 personnes se trouvaient à bord dont deux enfants. La mer était très agitée avec vent fort d’Est. Grâce au message de détresse diffusé par le JRCC Tahiti, la vedette « TAHIVA » de la Fédération d’entraide Polynésienne de sauvetage en mer (FEPSM s'est rendue sur les lieux avec des pompes d’assèchement à son bord. Un poti marara a également quitté le port d’Atuona à Hiva Oa pour porter secours aux naufragés. Vers 17h45, le navire était asséché, et la fuite d'eau localisée et contenue. Le bonitier estp parvenu à redémarrer son moteur. Il a ensuite été escorté par la vedette « Tahiva » de la FEPSM et un autre bonitier, le « Hiva Marine », qui avait rallié en soutien. Le convoi est arrivé en sécurité au port à 20h15. L'équipage et les passagers sont rentrés sains et saufs.