​Saisie de 17 kilos de viande de tortue

Tahiti, le 12 juillet 2023 – Un homme a été interpellé par les douaniers, le 8 juillet, au port de Papeete alors qu'il venait réceptionner une glacière contenant 17 kilos de viande de tortue en provenance de Raivavae. Il encourt jusqu'à deux ans de prison ferme.



Le 8 juillet dernier, au port de Papeete, les douaniers ont procédé au contrôle du fret se trouvant sur la goélette Tuhaa Pae. Sur le bateau, qui arrivait de Raivavae, ils ont saisi une glacière contenant 17 kilos de viande de tortue. Le destinataire – directeur d'une école – a été interpellé alors qu'il venait récupérer la glacière. Une enquête conjointement menée par les gendarmes de la compagnie des archipels et de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (Oclaesp) a été ouverte par le parquet.



Rappelons qu'en septembre dernier, quatre hommes âgés de 22 à 44 ans avaient été jugés par le tribunal correctionnel pour une affaire de braconnage de tortues qui s'était déroulée à Manuae en novembre 2019. Ils avaient été condamnés à des peines comprises entre 10 mois de sursis à un an de prison ferme. Lors de l'audience, le Pays avait fait savoir qu'il souhaitait une application “ferme” de la loi régissant la protection de cette espèce en Polynésie en balayant les arguments des prévenus relatifs à une “méconnaissance du droit” ou bien encore au caractère “traditionnel” de cette pratique.



Notons également que la “destruction, la mutilation, la perturbation, la capture, l'enlèvement et la commercialisation” de la tortue marine est passible de deux ans de prison et 71,8 millions de francs d'amende.