​Run sauvages : 210 deux-roues contrôlés à Faa'a et Papeete

Tahiti, le 16 mai 2022 – Les gendarmes et les policiers municipaux de la commune de Faa'a ainsi que les agents de la DTPN ont procédé, samedi soir, à une vaste opération de contrôle des deux-roues à Faa'a et Papeete. Sur les 210 deux-roues contrôlés, 59 infractions ont été relevées et 40 véhicules ont été immobilisés.



Alors que "les usagers des cyclomoteurs sont surreprésentés parmi les victimes des accidents de la route au fenua", le haut-commissariat annonce dans un communiqué lundi qu'"un dispositif d’envergure a été déployé par 29 militaires de la gendarmerie nationale sur la commune de Faa’a avec l’appui de la police municipale et par 12 policiers de la DTPN sur l’agglomération de Papeete" dans la nuit de samedi à dimanche.



Ce dispositif a permis d’intercepter et de contrôler 210 pilotes de deux-roues qui circulaient groupés dans le secteur de Faa’a, et 47 deux-roues qui circulaient individuellement en agglomération. Au total, ce sont 59 infractions au code de la route qui ont été constatées (défaut d’assurance, équipements non-conformes…), donnant lieu à 2 dépistages d’alcoolémie et un dépistage stupéfiant positifs, ainsi qu’à l’immobilisation de 40 engins. Cinq cyclomoteurs ont fait l’objet d’un enlèvement immédiat, dont deux ont été saisis. Une interpellation a été réalisée sur un deux-roues volé et une enquête a été ouverte.



Dans le communiqué diffusé lundi, le haut-commissaire, Dominique Sorain, rappelle que "le phénomène de rodéos motorisés, à l’origine de comportements routiers dangereux qui suscitent nuisances, incivilités et incidents, est une préoccupation partagée de la population et des forces de l’ordre". Il réaffirme également que "ces opérations permettent de lutter contre ces comportements dangereux et les diverses nuisances causées aux riverains concernés. Ces opérations d’envergure seront régulièrement reconduites afin de préserver la tranquillité publique des habitants et la sécurité de tous".









Rédigé par Garance Colbert le Lundi 16 Mai 2022 à 19:44 | Lu 174 fois