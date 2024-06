​Ruée sur la billetterie des Jeux

Comme annoncé, la billetterie gratuite pour la Fan Zone du PK 0 de Teahupo’o était accessible en ligne, ce lundi matin, dès 10 heures. Le succès était visiblement au rendez-vous : elle a été fermée à peine quelques heures plus tard, en début d’après-midi, le quota d’inscriptions pour le tirage au sort ayant été atteint. Il s’agissait de la session pour la journée du 27 juillet. Neuf autres sessions sont prévues jusqu’au 18 juillet pour tenter de décrocher sa place au plus près des épreuves olympiques de surf. Pour rappel, deux autres sites de célébration sont prévus à Papara et Papeete.