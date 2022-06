​Roland-Garros : première demi-finale à Paris pour Cilic, à 33 ans

Paris, France | AFP | 1er juin 2022 - Le Croate Marin Cilic, ex-N.3 mondial aujourd'hui 23e, s'est qualifié pour la première fois de sa carrière pour les demi-finales de Roland-Garros en venant à bout du N.7 mondial Andrey Rublev en cinq sets 5-7, 6-3, 6-4, 3-6, 7-6 (10/2) mercredi.



Pour une place en finale, Cilic (33 ans) affrontera le Norvégien Casper Ruud (8e). “Le cinquième set a été une bataille incroyable, a réagi Cilic. Andrey (Rublev) a si bien joué... Aujourd'hui c'est mon jour, mais lui n'a pas eu de chance.”

Cilic, lauréat de l'US Open 2014, devient ainsi le cinquième joueur en activité à avoir atteint le dernier carré dans les quatre tournois du Grand Chelem, avec Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray. Il est le premier joueur croate à réussir une telle performance.



Après avoir écrabouillé le N.2 mondial Daniil Medvedev au tour précédent, le grand Croate (1,98 m) a frappé 88 coups gagnants, dont 33 aces (pour 71 fautes directes), face à Rublev, pour s'imposer au bout du tout premier super tie-break (en dix points) disputé sur le Central de Roland-Garros, après 4h10 min de match.



Il s'était procuré une première balle de match quelques minutes plus tôt, à 5 jeux à 4 sur le service du joueur russe.

“Je suis surtout fatigué émotionnellement, a reconnu le trentenaire croate. Quand on joue si longtemps, il y a toujours des hauts et des bas.”



Cilic jouera vendredi la sixième demi-finale majeure de sa carrière (3 victoires, 2 défaites). La première depuis près de quatre ans et demi (Open d'Australie 2018, battu en finale par Federer). L'autre demi-finale opposera vendredi Rafael Nadal, treize fois sacré sur la terre battue parisienne et tombeur de Novak Djokovic dans un choc mémorable achevé dans la nuit de mardi à mercredi, au N.3 mondial Alexander Zverev.