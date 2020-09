​Rixe mortelle entre frères aux assises

Les premiers éléments de contexte, recueillis par les enquêteurs de la Brigade de recherches (BR) de Faa’a, avaient permis d’établir que ces deux frères avaient l’habitude de se disputer, de boire beaucoup et de fumer souvent. Entre 2012 et 2018, les policiers municipaux étaient intervenus à 60 reprises pour des problèmes causés par l’accusé contre une vingtaine d’interventions pour la victime. L’autopsie pratiquée sur le corps de la victime avait conclu à un "lien de causalité entre les lésions constatées et le décès", en démontrant cependant qu’aucun élément ne pouvait prouver que l’accusé avait voulu tuer son frère.



Le procès de l’accusé s’est donc ouvert jeudi matin pour deux jours en présence des membres de la famille. Comme il est d’usage, l’accusé a tout d’abord été invité à faire une déclaration spontanée. Sous tutelle depuis plusieurs années, le quadragénaire a évoqué son frère de manière souvent enfantine en utilisant le présent. "On s’aime beaucoup mais parfois, quand il boit, on ne fait que se bagarrer. Des fois, il gagne, parfois je gagne. Mais le lendemain, on se dit pardon et on est amis" a-t-il ainsi expliqué avant de raconter la soirée du drame. Soirée durant laquelle son frère l’avait "menacé de mort" : "Il m’insultait. Je me suis mal emporté. Il commençait à venir avec son bois, je lui ai dit que je ne voulais pas qu’il entre dans ma maison. Il m’a donné un coup de bâton." Après avoir fait une impasse sur les coups mortels, l’accusé a conclu son propos en disant qu’il aimait "beaucoup son frère" et qu’il demandait pardon à sa famille.