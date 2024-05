​Retrait des unu dans la vallée de la Papenoo

Tahiti, le 18 mai 2024 – Les membres de l'association Haururu se sont réunis samedi matin dans la vallée de la Papenoo pour procéder au retrait des unu des marae en vue de la célébration de Matari'i i raro, la saison de “disette”, qui débute lundi.



C'est sous un ciel brumeux que quelques membres de l'association Haururu – qui œuvre pour la protection et la préservation de Papeno'o – ainsi que quelques habitants de la côte est se sont réunis samedi matin dans la vallée pour préparer l'entrée dans la période de disette, dite Matari'i i raro, qui succède lundi à la période d'abondance dite Matari'i i ni'a. Comme chaque année, les unu posés sur les différents marae de la vallée ont été retirés durant des cérémonies appelées Rurumira'a.



Tel que l'a expliqué la vice-présidente de Haururu, Léone Teuira, il était primordial pour l'association de commencer les cérémonies par le marae Ivirau Tomaru : “Aujourd'hui, nous retirons les unu – les totems – qui représentent les gardiens de chaque famille. Nous avons commencé par ce marae où nous avons l'habitude de faire des cérémonies d'ouverture pour ce genre de prestations. Ici a été posé le totem de l'oiseau qui représente la vallée de la Papenoo. Mais l'oiseau, c'est aussi le messager du dieu Tane et pour notre association, il était très important de commencer par cela. Dès que l'oiseau est retiré, c'est le premier gardien qui rentre vers les lieux car nous allons non seulement retirer les totems mais c'est aussi la période durant laquelle les dieux rentrent.”

​“Va'a et culture mā'ohi” Si “tout est festif” lors de la célébration de Matari'i i ni'a, c'est “tout à fait le contraire” pour Matari'i i raro, précise Léone Teuira. Le passage à la période dite de “disette” correspond en effet à un “temps de réflexion”destiné à préparer le lever des Pléiades qui marquera, en novembre prochain, le retour de la période d'abondance.



La célébration de Matari'i i Raro se déroule lundi à Papenoo. L'accueil des participants se fera à partir de 17 heures à l'embouchure de la rivière Vaitu'oru. Cette année, les débats porteront sur le thème du “va'a et de la culture mā'ohi”.



Rédigé par Garance Colbert le Dimanche 19 Mai 2024 à 16:23