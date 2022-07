​Retour grandiose pour la Fête de l'orange

Tahiti, le 9 juillet 2022 – La traditionnelle Fête de l'orange a fait son grand retour samedi matin à la mairie de Punaauia après deux ans d'arrêt liés à la mise en place d'un rahui. Face aux nombreux spectateurs venus assister au défilé des porteurs d'oranges, le tavana de la commune, Simplicio Lissant a salué un évènement sacrant "notre patrimoine culturel".



Après deux ans d'arrêt dû à la mise en place, le 20 juin 2020, d'un rahui au fond de la vallée de la Punaru'u interdisant la chasse, la cueillette de fruits et la pêche aux chevrettes, la traditionnelle Fête de l'orange a fait son retour à la mairie de Punnauia samedi matin en présence de nombreux spectateurs. La commune fêtait également ses 31 ans de jumelage avec la ville de Dumbéa en Nouvelle-Calédonie qui a, pour l'occasion, envoyé une délégation de 40 personnes.

Une journée "exceptionnelle" En présence des ministres, Jacques Raynal et Tearii Alpha, le tavana de la commune, Simplicio Lissant a salué le retour d'un "rendez-vous incontournable" : "Cette journée exceptionnelle est encore une belle occasion de célébrer notre patrimoine culturel et notre appartenance en harmonie avec nos valeurs humaines." Après le discours du maire de Punaauia, les porteurs d'oranges ont défilé face à une foule venue en nombre. Ils étaient suivis des associations sportives et environnementales de la commune ainsi que des services de la mairie.

Les festivités de l'orange, qui ont débuté vendredi, s'achèveront le 14 juillet avec la célèbre course de Vaa'a, la Super Tau'ati et un concert gratuit au cours duquel se produiront les groupes Ohotu et Norohai à 18 heures au parc Taapuna. Les spectateurs pourront également profiter d'un feu d'artifice.

Rédigé par Garance Colbert le Samedi 9 Juillet 2022 à 13:06 | Lu 389 fois