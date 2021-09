​Retour aux sources pour Clémentine Remi-Zebrowski

Sa prédilection : l’acrylique, même si elle la mélange parfois à de l’huile, et surtout elle y ajoute différentes matières, hétéroclites, tel que la fibre de coco, le sable, le kere, etc. Et elle décline cette diversité des matières jusqu'aux cadres. Ainsi, ils ne sont pas rigides comme le veut la tradition, mais composés de bois flotté, de filets de pêche ou autres planches trouvées dans la nature. Un intérêt pour le voyageur qui pourra rouler sa toile pour l’emporter et l’encadrer ensuite à son goût. Ses toiles sont toutes de grande taille.

Clémentine profite également de son séjour au fenua pour trouver son inspiration polynésienne, qu’elle engrange et qu’elle reproduira par la suite à son retour en métropole. Parfois elle répond aussi à des commandes spécifiques, elle expédie des toiles un peu partout dans le monde, notamment à New-York.