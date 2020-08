​Reprise de Sans Tabu avec l'éditorialiste Christine Bourne

Tahiti, le 30 août 2020 – L'émission Sans Tabu reprend du service mercredi soir après plusieurs mois d'absence en raison du Covid-19. Et c'est l'éditorialiste et blogueuse, Christine Bourne, qui sera l'invitée de Natacha Szilagyi.



L'émission Sans Tabu sur Polynésie la 1ère revient cette semaine après quelques mois d'absence en raison du Covid-19. Ce mercredi 2 septembre à 19h20, en direct et pendant une heure, c'est la bloggeuse de "Tahiti today" Christine Bourne qui sera l'invitée de l'émission sans langue de bois de Natacha Szilagyi. Aujourd'hui responsable d'un site contesté mais toujours influent, l'ancienne éditorialiste du quotidien "La Dépêche" et conseillère en communication de l'ex-président Gaston Flosse est une figure médiatique de la Polynésie depuis plus de 30 ans. Ses positions toujours très tranchantes et catégoriques ne font pas toujours l'unanimité, mais elle préfère être en accord avec elle-même. Mercredi, elle sera face à un "allié" et à un "opposant", dans le respect des gestes barrière et de la distanciation. Les spectateurs pourront quant à eux poser leurs questions sur le Facebook de Polynésie la 1ère.