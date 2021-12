​Réorganisation du mouillage à Huahine

Tahiti, le 23 décembre 2021 – Le conseil des ministres a pris un arrêté mercredi afin d'encadrer la circulation et le mouillage des bateaux dans le lagon de Huahine. Les baies des Bourayne et de Maroe, qui possèdent des fonds de sables ou de vases résistant à l'impact des apparaux de mouillage, ont notamment été retenues pour accueillir les navires de plus de 90 mètres.



Après avoir pris connaissance d'un “important travail” réalisé par le Pays en concertation avec la commune de Huahine et l'association de protection de l'environnement A Ti'a Matairea, un arrêté visant à encadrer la circulation et le mouillage des navires dans le lagon de Huahine a été pris en conseil des ministres mercredi. Le nouveau texte définit les zones destinées à accueillir les navires de gros et moyens gabarits dont les ancres, si elles sont mal positionnées, peuvent engendrer des dégâts sur les fonds marins.



Ce sont donc les baies des Bourayne et de Maroe, qui possèdent des fonds de sables ou de vases résistant à l'impact des apparaux de mouillage, qui ont été retenues pour accueillir les navires de plus de 90 mètres et les paquebots. Afin de prévenir toute occupation abusive du domaine public maritime, le stationnement des bateaux dans ces zones sera limité à 72 heures maximum.



Les navires dont la longueur est inférieure à six mètres continueront à pouvoir stationner dans d'autres emplacements du lagon, à l'exception des passes et des chenaux. La durée de leur mouillage sera limitée à 24 heures.