

​Renforcer l’épidémiologie de terrain en Polynésie française

Tahiti, le 16 avril 2026 - Dans le Pacifique, le renforcement des systèmes de santé commence par le développement des capacités. À travers le Réseau océanien de surveillance de la santé publique (ROSSP), la Communauté du Pacifique (CPS) accompagne les professionnels de santé dans la transformation des données en informations exploitables et dans l’amélioration des réponses aux enjeux de santé publique.





En mars 2026, le module 4 du certificat d'études supérieures en épidémiologie de terrain (PGCFE), composé de cinq modules, a été organisé en Polynésie française. Il était consacré à la gestion et à l’analyse des données des systèmes d’information sanitaire. Cette formation a réuni quinze professionnels de santé locaux (onze femmes et quatre hommes), engagés dans le renforcement des capacités en épidémiologie de terrain dans le cadre du programme SHIP/DDM.



Combinant des sessions théoriques, des exercices pratiques, des travaux de groupe et du mentorat, ce module a permis aux participants d’appliquer directement leurs apprentissages à des situations concrètes. Chacun a ainsi développé et fait avancer un projet personnel visant à renforcer le système de santé dans lequel il évolue. Cette approche pratique a abouti à l’élaboration de quinze projets d’amélioration du système de santé, répondant à des enjeux prioritaires pour la Polynésie française. Ces projets témoignent d’un fort alignement avec les priorités nationales de santé, d’une bonne compréhension des défis locaux, ainsi que d’un engagement clair en faveur de l’amélioration de la qualité, de l’utilisation et de la valorisation des données de santé.



La diversité des thématiques abordées reflète les profils multidisciplinaires des participants et met en évidence les nombreuses opportunités de renforcement des systèmes d’information sanitaire à différents niveaux (opérationnel, clinique et santé publique).



À l’issue du module, les participants ont renforcé leur capacité à analyser et interpréter les données de santé, à détecter plus rapidement les risques pour la santé publique et à appuyer la prise de décision fondée sur des données probantes. Un certificat de participation leur a été remis pour ce module 4.



À la fin des cinq modules, les participants recevront un certificat postuniversitaire en épidémiologie de terrain délivré par Fiji National University, reconnaissant leurs compétences avancées dans ce domaine.



Mis en œuvre par la Communauté du Pacifique (CPS) à travers le Réseau océanien de surveillance de la santé publique (ROSSP), le programme PGCFE est réalisé en collaboration avec des partenaires régionaux, internationaux et techniques clés, notamment l’Agence française de développement (AFD), le Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) du gouvernement australien, l’Australian National University, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), l’Union européenne dans le Pacifique (UE), la Fiji National University, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce de la Nouvelle-Zélande, la Pacific Island Health Officers Association (PIHOA), l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental.

Rédigé par D'après communiqué le Jeudi 16 Avril 2026 à 18:34 | Lu 197 fois



