​René Malmezac s'en est allé

Tahiti, le 11 août 2021 – Entrepreneur et homme d'affaires bien connu en Polynésie, passionné de cyclisme et philanthrope, René Malmezac est décédé dans la nuit de mardi à mercredi à l'âge de 88 ans.



L'homme d'affaires, entrepreneur, sportif et philanthrope René Malmezac s'est éteint dans la nuit de mardi à mercredi à Punaauia à l'âge de 88 ans des suites d'une maladie. Président et fondateur du groupe Sat Nui en Polynésie française, investisseur dans de nombreux secteurs de l'économie locale, ancien coureur cycliste et plus tard président de la fédération tahitienne, mais aussi à l'origine de plusieurs actions caritatives avec le Rotary Club de Papeete, René Malmezac est né en Nouvelle-Calédonie avant de devenir un véritable “Polynésien d'adoption”, souligne sont fils et actuel directeur du groupe Sat Nui, Eric Malmezac.



Ingénieur des travaux publics à Nouméa et passionné de vélo, c'est notamment grâce à ses exploits sportifs sur route et sur piste que René Melmezac a été repéré et embauché par le Groupe Pentecost en Nouvelle-Calédonie. Marié à une Polynésienne, il a été chargé par le groupe calédonien de développer son activité de manutention en Polynésie française en 1963. Directeur de la société d'aconage Sat Nui, René Malmezac a racheté son entreprise en 1978 et diversifié son groupe et ses affaires sur le territoire dans les secteurs de la distribution maritime, la manutention et le transport. Entrepreneur, actionnaire et investisseur dans une vingtaine de sociétés du fenua, son nom est notamment associé à Polynésie Pneus, Michelin, Locatrans, mais aussi comme partenaire à Tahiti Agrégats avec Jeannot Le Caill, Sodiva avec Paul Chichong ou encore Pacific Mobile Télécom et Pacific Island Energy avec Albert Moux. Le groupe Malmezac avait également racheté le Centre Vaima en 2008 et ouvert le Manava Suite Resort Tahiti à Punaauia en 2009…