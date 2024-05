​Redécouvrez Papeete

À l’occasion de son 134e anniversaire, la commune de Papeete organise un programme de festivités comprenant deux expositions historiques. Installée jusqu’au 31 mai de 8h à 16h du lundi au vendredi dans la salle du conseil municipal, elle retrace l’évolution de la commune de Papeete depuis sa création jusqu’à aujourd’hui, à travers des portraits, des biographies et témoignages, des tenues d’antan, des photos comparatives et des vidéos.



Plusieurs panneaux seront aussi exposés à l'intérieur du marché de Papeete (rez-de-chaussée et étage), du 17 mai au 17 juin 2024, aux horaires habituels d'ouverture de l'établissement.



Enfin, une mini parade se déroulera sur le thème de “La Faune et la Flore”, le samedi 25 mai 2024, de 18 heures à 22 heures, sur le front de mer.



Plus de mille deux cents personnes - chorégraphes, danseurs, costumières, couturières, concepteurs de chars - se sont mobilisées dans la préparation et le déroulement de cette Mini Parade qui verra défiler sept chars représentant sept secteurs de leur commune.