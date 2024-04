​Reconstitution du meurtre de Mataiea

Tahiti, le 17 avril 2024 – Sept mois après le meurtre par strangulation d'un homme de 33 ans retrouvé ligoté à un arbre à Mataiea, la reconstitution des faits a eu lieu mardi soir en présence des cinq hommes mis en examen dans le cadre de ce dossier, trois majeurs et deux mineurs.



La reconstitution du meurtre d'un homme de 33 ans survenu le 24 septembre dernier s'est déroulée mardi soir à Mataiea en présence des militaires de la section de recherches de Papeete et de l'antenne locale du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN), du juge d'instruction en charge de l'information judiciaire, Laurent Mayer, ainsi que des cinq hommes mis en examen dans le cadre de cette affaire. Des individus jusque-là inconnus de la justice.



De 17 heures à 2 heures du matin, les mis en cause – trois majeurs et deux mineurs - ont donc dû s'expliquer sur cette soirée fatale à l'issue de laquelle le trentenaire avait trouvé la mort après avoir été frappé, étranglé et attaché à un arbre les pieds et mains liés sur un terrain vague de la commune. Selon nos informations, les mis en examen ont confirmé lors de cette reconstitution que les faits avaient été commis suite à une transaction d'ice qui avait mal tourné. L'un des amis de la victime, qui avait assisté à une partie de la scène, était également présent sur les lieux.



Alors que l'information judiciaire se poursuit, il appartiendra désormais au magistrat instructeur de déterminer les responsabilités de chacun dans cette affaire relayée dans les médias nationaux qui avait choqué l'opinion publique en Polynésie.