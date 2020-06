​Reconstitution d’un crime conjugal à Tiarei

Tahiti, le 18 juin 2020 - La reconstitution d’un crime conjugal commis à Tiarei a eu lieu mardi soir en présence de l’auteur des faits. En décembre 2018 et alors qu’il était ivre, ce dernier avait étranglé sa femme.



Dans la nuit du 1er au 2 décembre 2018, un quinquagénaire résidant à Tiarei avait contacté les secours après avoir étranglé sa femme sur fond d’alcoolisation du couple. Mis en examen pour “homicide volontaire aggravé”, l’individu avait été placé en détention provisoire. Il a été extrait mardi du centre pénitentiaire de Nuutania et amené à son domicile où le juge d’instruction en charge de l’affaire et les enquêteurs de la Brigade de recherches de Faa’a ont procédé à la reconstitution du drame.



Pour ces faits qui seront jugés devant la cour d’assises, le quinquagénaire encourt trente ans de réclusion criminelle.