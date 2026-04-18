

​Recherche clinique du cancer : un séminaire et des experts à l'UPF ce mercredi

Tahiti, le 27 avril 2026. L’Institut du cancer de Polynésie française organise un séminaire public consacré à la recherche clinique, ce mercredi 29 avril à l’Université de la Polynésie française (UPF), dans le cadre de la venue d’une délégation d’Unicancer.



Depuis le 21 avril et ce jusqu'au 1er mai, l'Institut du cancer de Polynésie française (ICPF) accueille une mission d’expertise du réseau Unicancer, premier promoteur académique d’essais cliniques en oncologie en Europe. Cette visite s’inscrit dans la démarche de qualification de l’Unité de Recherche Clinique (URC) de l’établissement. L’objectif principal de cette mission est d’auditer le pôle recherche de l’ICPF ainsi que plusieurs missions transversales, afin de structurer durablement la recherche clinique en Polynésie française. À terme, cette reconnaissance permettrait à l’URC de participer à davantage de projets scientifiques et de rejoindre des réseaux nationaux et internationaux.



Du 22 au 30 avril, trois experts iront à la rencontre des acteurs de la santé locale et des porteurs de projets de recherche : la directrice adjointe Unicancer R&D Beata Juzyna, le directeur des affaires réglementaires et pharmacovigilance d'Unicancer et Muriel Poublanc, directrice de la recherche et innovation chez l’Institut universitaire du cancer de Toulouse Oncopole. Ces échanges doivent permettre de présenter les opportunités offertes par la recherche clinique, tout en identifiant les besoins spécifiques du territoire.

Sur inscriptions



Pour clore cette mission, un séminaire intitulé Recherche clinique-Enjeux, organisation et perspectives se tiendra le mercredi 29 avril à partir de 17 h 30, à l’auditorium de l’UPF. Plusieurs thématiques seront au programme dont la mission Unicancer en Polynésie française, la recherche clinique en pratique, les enjeux en Outre-mer, ainsi que le rôle et les ambitions de la future Unité de recherche clinique de l’ICPF.

Les professionnels de santé et de la recherche intéressés peuvent s’inscrire en ligne sur le site Internet de l’ICPF.



Lien d'inscription au séminaire : Pour clore cette mission, un séminaire intitulé Recherche clinique-Enjeux, organisation et perspectives se tiendra le mercredi 29 avril à partir de 17 h 30, à l’auditorium de l’UPF. Plusieurs thématiques seront au programme dont la mission Unicancer en Polynésie française, la recherche clinique en pratique, les enjeux en Outre-mer, ainsi que le rôle et les ambitions de la future Unité de recherche clinique de l’ICPF.Les professionnels de santé et de la recherche intéressés peuvent s’inscrire en ligne sur le site Internet de l’ICPF.Lien d'inscription au séminaire : https://www.icpf.pf/evenement/seminaire-unicancer/?fbclid=IwY2xjawRcrT1leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFpUDBrOGJPWWlydjl2dXFpc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHgEWmEzCDmFWRbGp0mpfd4FkzDEzeLItq61-G1f6mi-mWNx7nZyuPnN02zHL_aem_Nx-y16-Ihexq0XzHRjHi4Q

Rédigé par Violaine Broquet le Mardi 28 Avril 2026 à 09:49 | Lu 620 fois



