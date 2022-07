​Ravel et le Gayic font appel de leur condamnation

Tahiti, le 11 juillet 2022 – Condamnés le 21 juin dernier pour corruption, l'homme d'affaires Bill Ravel et le syndicaliste Cyril Le Gayic ont décidé de faire appel. De son côté, le parquet a lui aussi décidé de faire appel du jugement et des relaxes prononcées à l'encontre de l'entremetteur Gaston Tetuanui et de l'ancienne secrétaire comptable de Bill Ravel, Carole Toofa.



Nouveau procès dans le cadre de l'affaire de corruption dite “Ravel Le Gayic”. Condamnés le 21 juin dernier par le tribunal correctionnel pour avoir conclu, entre 2008 et 2011, un accord financier à hauteur de 11 millions de Fcfp en vue d'acheter la paix sociale dans la société Pétrocéan, l'homme d'affaires Bill Ravel et le syndicaliste Cyril Le Gayic avaient respectivement écopé de deux ans de sursis et trois ans de prison dont deux avec sursis. Les deux hommes, qui ont fait appel de ces condamnations, vont donc comparaître devant la cour d'appel à une date qui n'a pas encore été fixée.



Notons également que le parquet a, lui aussi, décidé de relever appel de ces deux condamnations ainsi que des deux relaxes prononcées en faveur de l'ancienne secrétaire comptable de Bill Ravel, Carole Toofa et de l'intermédiaire entre Bill Ravel et Cyril Le Gayic, Gaston Tetuanui.

Rédigé par Garance Colbert le Lundi 18 Juillet 2022 à 14:13 | Lu 376 fois