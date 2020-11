​Raphaël Ah-Scha s'offre la Taikahano

Ainsi, l’épreuve de 24 km a tout de même réuni une quinzaine de rameurs expérimentés originaires des clubs Heimataiki et Nuku a hoe de Nuku Hiva. Le parcours prenait son départ au niveau du centre nautique du village de Taiohae, mais contrairement aux années précédentes, il ne s’agissait pas cette fois-ci d’aller en direction de la baie Colette.



"Cette année on a souhaité innover un peu en changeant le parcours", précise le président du district de va’a de Nuku Hiva. "Nous sommes partis de Taiohae pour aller jusqu’à la vallée de Hakaui plus à l’ouest, avec une première étape dans un sens et une seconde étape sur le retour. L’idée était de motiver un peu plus nos rameurs, en apportant un peu de nouveauté pour cette course. La Taikahano est vraiment 'la' course spéciale de l’année."



Sur ce nouveau parcours, les rameurs ont été confrontés à une descente en surf dès la sortie de la baie de Taiohae et à une remontée difficile avec du vent et une forte houle de Hakaui à la pointe de Teanapu. Le tout sous un soleil de plomb. Sans surprise, c’est bel et bien le favori Raphaël Ah-Scha de la catégorie sénior de l’As Heimataiki qui a franchi le premier la ligne d’arrivée en 2h09mn suivi de Jean Maurirere en 2h21mn.



Il est à noter que la course Taikahano signe également la dernière étape du championnat de va’a 2020 du district de Nuku Hiva. Raphael Ah Scha en est le grand vainqueur puisqu’il a aussi remporté les quatre premières épreuves de l’année.