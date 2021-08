​Rangiroa équipé en télémédecine

Rangiroa, le 30 août 2021- Le centre médical de Avatoru a reçu ce week-end son tout nouvel appareil de télémédecine. Un outil de pointe qui permet le diagnostic et les consultations à distance, particulièrement adapté aux îles. En cours d'installation, il sera opérationnel dans quelques jours.



Le docteur François Laudon a pu, lors de son déplacement à Rangiroa, présenter au corps médical ce nouvel outil de travail. Un appareil de pointe qui permet de réaliser à la fois des diagnostics et de communiquer à distance avec d’autres spécialistes. C'est ce qu'on appelle la télémédecine, une pratique médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication. Ses avantages sont nombreux et particulièrement adaptés à l'éloignement des îles polynésiennes.



Pour le centre médical de Avatoru, cet appareil servira essentiellement à communiquer avec le Samu. "C’est important que nous ayons cette machine si nous voulons évasaner un patient et que nous voulons un avis spécialisé qu’il soit cardiaque, gynécologique ou autres… On pourra diriger l’examen du patient à distance pour que, de l’autre côté, le médecin spécialiste du CHPF se fasse une idée précise des pathologies en question. Cela nous permet de notre côté d’augmenter l’efficacité de notre intervention et de nos évasans", précise le docteur Yves Labar.



L’appareil, fraîchement arrivé par le Dory ce week-end, est actuellement en cours d'installation, entre les mains de l'infirmier Stéphane Bellado. Il devrait être opérationnel dans les jours à venir.