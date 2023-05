​Ralph Taaviri décède après une chute en montagne

Tahiti, le 1er mai 2023 – Militant, chasseur, porteur d'orange et figure activiste du fenua, Ralph Taaviri est décédé après une chute en montagne pendant une partie de chasse, vendredi dans la vallée de la Punaruu.



Figure du militantisme politique, social ou environnemental en Polynésie, Ralph Taaviri est décédé vendredi après une chute en montagne dans la vallée de la Punaruu. Son visage connu de tous, présent dans (presque) tous les cortèges de manifestations, le militant était également chasseur, illustre cueilleur d'orange et protecteur du plateau des orangers à Punaauia ou encore amoureux de la culture et fin connaisseur, empirique, de la faune et de la flore locale.



Comme l'ont révélé samedi nos confrères de Polynésie la 1ère, Ralph Taaviri était parti chasser dans la vallée de la Punaruu. Il était passé par le refuge Rata et c'est en redescendant vendredi qu'il a vraisemblablement chuté de 200 mètres de haut après s'être assis pour se reposer. Le corps du malheureux n'a été repéré que samedi et l'hélicoptère Dauphin a été mobilisé pour tenter de l'évacuer de la crevasse dans laquelle il reposait.



Dès samedi et tout le week-end, les hommages se sont multipliés. Le Tavini, dont Ralph Taaviri était un militant actif, a notamment salué le décès d'un de ses "piliers". Le député Moetai Brotherson lui a également rendu hommage. La commune de Punaauia, la "famille" des porteurs d'orange, des chasseurs, l'association pour la protection de la vallée de la Punaruu et bien d'autres lui ont également adressé un hommage appuyé.



Alors qu'une messe était prévue lundi soir en son honneur au temple protestant de Papeari. Le purera'a feti'i aura lieu mardi soir et l'enterrement est prévu mercredi matin au cimetière familial à Papeari.