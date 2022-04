​Raffin promet une réaction, mais demande du temps aux éleveurs de porcs

Tahiti, le 26 avril 2022 – Le ministre de l'Économie et des Finances, Yvonnick Raffin, a réagi mardi au coup de force des éleveurs de porcs qui ont bloqué l'abattage porcin cette semaine pour dénoncer l'augmentation des coûts d'alimentation de leurs élevages. "Il nous faut plus de données, mais nous allons agir assez vite", promet le ministre qui renvoie également à son collègue de l'Agriculture le soin de proposer des ajustements.



Au lendemain du coup de force des éleveurs de porcs qui ont décidé de bloquer pendant une semaine l'approvisionnement de l'abattoir de Papara pour dénoncer l'envolée des prix de l'alimentation de leurs élevages, le ministre de l'Économie et des Finances a réagi mardi en marge de la séance à l'assemblée. Les éleveurs demandent en effet une revalorisation du prix de vente de la viande de porc, fixé en PPN depuis 2013. "J'ai été saisi par le ministre de l'Agriculture le 7 avril sur cette difficulté qu'ont les éleveurs de porcs et j'ai demandé à avoir un peu plus d'éléments qui vont me permettre de faire des propositions au conseil des ministres pour soulager, aider, voire appuyer leurs demandes", a commenté Yvonnick Raffin. Le ministre affirmant qu'il n'y avait "aucun refus" et qu'il fallait "venir répondre à la détresse".



"S'agissant de deniers publics, il me fallait prendre un peu plus de hauteur et j'ai demandé à avoir tous les bilans, les comptes d'exploitation de ces sociétés d'éleveurs pour pouvoir mieux appréhender la charge que ça peut apporter", poursuit le ministre. Revalorisation du prix de vente de la viande de porc, révision des quotas d'importation… Plusieurs pistes pourraient être étudiées. "Pas ce mercredi, mais j'espère la semaine prochaine", a promis Yvonnick Raffin. "J'attends du ministre de l'Agriculture qu'il fasse des propositions."