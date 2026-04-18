

​Qui pour succéder à Hinaupoko Devèze ?

Tahiti, le 20 avril 2026 - Les dix candidates à l’élection de Miss Tahiti ont été présentées à la presse ce lundi, à l’InterContinental Tahiti.





11 heures. Dans un salon de l’InterContinental Tahiti, ça discute déjà dans tous les coins. Identité des candidates, angoisse de parents, thèmes des soirées. Avec quelques minutes de retard, le silence se fait. Les dix nouvelles candidates à l’élection de Miss Tahiti 2026 vont être présentées.



Quelques mots de présentation d’usage plus tard, les jeunes filles qui vont tenter de succéder à Hinaupoko Devèze, Miss Tahiti 2025 et Miss France 2026, défilent une à une devant les partenaires, les médias et les familles.



Derrière les caméras et les appareils photos, la fierté des proches s’exprime en chuchotant pour ne pas troubler les candidates. S’enchaînent les présentations, les photos, les interviews, encore des photos. Orama, Keanavai, Leia, Iriatai, les deux Turama, Heiani, Moevai, Heimiri et Vaheana entrent dans le grand bain de l’élection sous les yeux de Leïana Faugerat-Dang, directrice de la société Miss Tahiti, de Makau Foster, présidente du comité Miss Tahiti, et d’ancienne Miss et dauphines, déjà prêtes pour leur prêter main-forte pour se préparer à cette aventure.

Changer de vie L’édition 2026 de Miss Tahiti s’inscrira cette année dans une émotion toute particulière. Il y a un an, à cette même période, Hinaupoko Devèze à son tour se présentait dans ces mêmes circonstances, sans savoir que quelques mois plus tard, sa vie allait changer du tout au tout.



Ce parcours exceptionnel donne aujourd’hui une résonance nouvelle au concours. Il rappelle, avec force, que Miss Tahiti est bien plus qu’une élection : c’est un révélateur de talents, de personnalité, de présence et de potentiel. C’est aussi une aventure humaine qui peut ouvrir les portes des plus grandes scènes et faire rayonner notre Fenua bien au-delà de ses frontières.



Hinaupoko Devèze sera d’ailleurs présente le 26 juin prochain pour couronner la jeune fille qui prendra sa succession au Fenua et peut-être celle d’Edna Tepava, première Tahitienne sacrée Miss France en 1974, Thilda Fuller (1980), Mareva Georges (1991), Mareva Galanter (1999) ou Vaimalama Chaves (2019).



Avant la soirée d’élection qui se déroulera à la mairie de Pirae, la soirée de gala sera organisée le 29 mai sur le motu de l’InterContinental sur le thème : “Miss Tahiti Fashion Show”.



Depuis ce lundi, les votes par SMS sont ouverts pour soutenir votre candidate en attendant que le jury de cette élection soit dévoilé prochainement.



Deux soirées, deux univers

Le vendredi 29 mai 2026, le motu de l’InterContinental Tahiti Resort & Spa accueillera le gala de Miss Tahiti 2026, placé cette année sous le thème de “Miss Tahiti Fashion Show”. La soirée promet un véritable spectacle de mode, où élégance et extravagance se répondront au fil de tableaux pensés comme autant d’instants de style, d’audace et de lumière. Pour le public, le concours de la tenue la plus en phase avec la thématique sera reconduit, avec des lots à la clé. Une belle occasion pour chacun de jouer le jeu et de composer sa silhouette la plus glamour.



Le vendredi 26 juin, les regards se tourneront vers les jardins de la mairie de Pirae. Cette édition rendra hommage aux déesses polynésiennes, à travers un univers empreint de symboles, de puissance et de poésie. Au fil de la soirée, le public sera invité à un voyage visuel inspiré des forces du vivant, des éléments, des matières et des légendes qui nourrissent l’imaginaire du Fenua. Le feu, le tapa, l’oiseau, la lune… autant de présences évocatrices qui viendront dessiner une soirée à la fois artistique, spirituelle et profondément enracinée dans la culture polynésienne.



Hinaupoko Devèze, Miss France 2026, sera présente pour remettre sa couronne de Miss Tahiti à celle qui lui succédera. Le vendredi 29 mai 2026, le motu de l’InterContinental Tahiti Resort & Spa accueillera le gala de Miss Tahiti 2026, placé cette année sous le thème de “Miss Tahiti Fashion Show”. La soirée promet un véritable spectacle de mode, où élégance et extravagance se répondront au fil de tableaux pensés comme autant d’instants de style, d’audace et de lumière. Pour le public, le concours de la tenue la plus en phase avec la thématique sera reconduit, avec des lots à la clé. Une belle occasion pour chacun de jouer le jeu et de composer sa silhouette la plus glamour.Le vendredi 26 juin, les regards se tourneront vers les jardins de la mairie de Pirae. Cette édition rendra hommage aux déesses polynésiennes, à travers un univers empreint de symboles, de puissance et de poésie. Au fil de la soirée, le public sera invité à un voyage visuel inspiré des forces du vivant, des éléments, des matières et des légendes qui nourrissent l’imaginaire du Fenua. Le feu, le tapa, l’oiseau, la lune… autant de présences évocatrices qui viendront dessiner une soirée à la fois artistique, spirituelle et profondément enracinée dans la culture polynésienne.Hinaupoko Devèze, Miss France 2026, sera présente pour remettre sa couronne de Miss Tahiti à celle qui lui succédera.

Pratique

Ouverture billetterie gala : le 20 avril

Ouverture billetterie élection : le 27 avril



Gala le vendredi 29 mai 2026 sur le motu de l’InterContinental Resort & Spa, à partir de 18 heures

Tarif unique incluant l’accès à l’After (salle Hibiscus) : 19 900 francs par personne, hors boissons.



Élection le vendredi 26 juin 2026 dans les jardins de la mairie de Pirae à partir de 18 heures

- Tarifs (hors boissons) :

• Dîneur Gold : 21 900 francs par personne

• Dîneur Silver : 16 900 francs par personne

• Dîneur bronze : 11 900 francs par personne

• Place en tribune : 3 900 francs Ouverture billetterie gala : le 20 avrilOuverture billetterie élection : le 27 avrilGala le vendredi 29 mai 2026 sur le motu de l’InterContinental Resort & Spa, à partir de 18 heuresTarif unique incluant l’accès à l’After (salle Hibiscus) : 19 900 francs par personne, hors boissons.Élection le vendredi 26 juin 2026 dans les jardins de la mairie de Pirae à partir de 18 heures- Tarifs (hors boissons) :• Dîneur Gold : 21 900 francs par personne• Dîneur Silver : 16 900 francs par personne• Dîneur bronze : 11 900 francs par personne• Place en tribune : 3 900 francs

Pour voter

Envoyer : MISSTAHITI (espace) suivi du numéro de la candidate au 7797

Exemple : MISSTAHITI 11

Les votes SMS comptent pour 20 % de la note finale

Coût du SMS : 129 francs Envoyer : MISSTAHITI (espace) suivi du numéro de la candidate au 7797Exemple : MISSTAHITI 11Les votes SMS comptent pour 20 % de la note finaleCoût du SMS : 129 francs

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 20 Avril 2026 à 18:36 | Lu 403 fois



