​Quels noms pour le futur gouvernement Brotherson

Tahiti, le 9 mai 2023 – Alors que les nouveaux élus prenaient leurs marques mardi matin à l'occasion d'une journée d'information à Tarahoi, la composition du gouvernement Brotherson avance avec trois nouveaux noms circulant avec insistance au Tavini : Minarii Galenon, Tevaiti Pomare et Cédric Mercadal.



Les nouveaux élus de l'assemblée avaient rendez-vous mardi matin à Tarahoi pour une première prise de contact avec l'institution. L'assemblée avait organisé une journée d'information à destination des représentants, avec visites guidées par groupes d'élus. Sans surprise, les nouveaux représentants présents mardi dans le hall de l'assemblée étaient en grande majorité issus des rangs du Tavini. Avec 38 élus, dont seule une poignée siégeait déjà durant la mandature précédente, le parti bleu ciel a investi les lieux sous le regard satisfait de son leader Oscar Temaru. Ce dernier entame de son côté sa huitième mandature et devrait présider le groupe Tavini à l'assemblée, en l'absence d'Antony Géros promis à la présidence de l'institution.



Entre le déménagement des représentants sur le départ et les premiers repérages de bureaux pour les élus entrants, il régnait une certaine animation mardi. Les principales discussions politiques tournaient autour de la constitution du nouveau gouvernement. De passage dans les bureaux du Tavini, l'ancien ministre d'Oscar Temaru et actuel délégué interministériel d'Édouard Fritch, Pierre Frébault, est resté bien évasif sur les raisons de sa visite de courtoisie… Autre fait notable, les noms de deux candidats du Tavini non encore élus à l'assemblée étaient pourtant déjà “prévus” dans l'organisation du futur groupe bleu ciel mardi matin. En effet, les cadres du Tavini discutaient déjà de l'entrée à l'assemblée de Ah Ky Temarii, candidat de la section des îles Sous-le-Vent en remplacement de Moetai Brotherson prévu pour la présidence du Pays. Et, de façon moins annoncée, le Tavini préparait également l'entrée prochaine de Cliff Loussan, sur la section 1, en remplacement d'une future ministre : Minarii Galenon.



Sept noms de ministre



L'occasion d'un point d'étape, à prendre évidemment avec la plus grande prudence, sur les noms circulant pour constituer le premier gouvernement Brotherson. Côté certitudes, Eliane Tevahitua est promise à la vice-présidence avec les portefeuilles de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de l'Artisanat, Vannina Crolas doit être nommée ministre en charge de la Fonction publique. Jordy Chan sera ministre de l'Équipement et des Grands Travaux. Et enfin Rony Teriipaia devra assumer les fonctions de ministre de l'Éducation. Ces quatre noms ayant été confirmés par Moetai Brotherson “himself”.



Plus officieusement, Minarii Galenon paraît bien promise aux portefeuilles de la Solidarité, du Logement et de l'Aménagement. La montée au gouvernement de la présidente du Conseil des femmes semble ne plus faire que peu de doutes. Le nom de Tevaiti Pomare, ancien actuaire de la CPS, circule lui-aussi avec insistance pour le ministère du Budget et des Finances. Et enfin, Cédric Mercadal, actuellement en poste aux affaires juridiques de la CPS, est annoncé au ministère de la Santé. Rappelons que Moetai Brotherson s'est engagé à mettre en place un gouvernement n'excédant pas dix membres, présidence comprise, à majorité féminine côté ministres. Gouvernement qui devra être annoncé dans un délai de cinq jours après l'élection du président du Pays prévue entre ce vendredi et lundi.



Rédigé par Vaite Urarii Pambrun et Antoine Samoyeau le Mardi 9 Mai 2023 à 22:08 | Lu 1573 fois