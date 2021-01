​Quelle "surmortalité" avec le Covid en Polynésie

L'épidémie de Covid-19 a-t-elle pesé sur les chiffres de la mortalité en Polynésie française en 2020 ? C'est l'épineuse question à laquelle tentent de répondre les épidémiologistes de la plateforme Covid du Pays, épaulés par les statisticiens de l'ISPF. Nos confrères de Radio 1 ont relevé l'information dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire publié le 13 janvier dernier , une première observation des chiffres bruts de la mortalité démontre une augmentation du nombre de mort de +98 cas sur l'année 2020 par rapport à la moyenne des trois dernières années.Si ce chiffre est inférieur au nombre de mort du Covid à la fin 2020 (121 décès) et si les données chiffrées sur la mortalité générale sont évidemment extrêmement fluctuantes, le docteur Henri-Pierre Mallet expliquait ce week-end à nos confrères que ces statistiques laissent au moins penser qu'il n'y a pas eu trop de décès liés au Covid non détectés par les autorités sanitaires. Pas de quoi néanmoins tirer de conclusions plus précises. La "surmortalité" a priori enregistrée en 2020 serait de 6,8% au fenua, contre un chiffre estimé autour de 9% au niveau national.Plus près de nous, les données du dernier bulletin épidémiologique publié vendredi confirment la tendance fortement baissière du nombre de cas Covid détectés et des hospitalisations (notamment en réanimation). Les autorités ont relevé 1 089 patients infectés au coronavirus hospitalisés au CHPF et dans les hôpitaux périphériques de Moorea, Uturoa et Taiohae. Soit un taux d'hospitalisation restant relativement faible de 6,4% des cas confirmés. Plus précisément, 29,2% de ces patients hospitalisés pour des cas Covid ont été admis en réanimation et 10,7% sont décédés. La moyenne d'âge des cas hospitalisés est de 59 ans en médecine et 61 ans en réanimation, et la moyenne d'âge des personnes décédées est de 76,9 ans. Enfin, la durée moyenne d'un séjour à l'hôpital pour une personne infectée par le Covid est de 6,4 jours pour les hospitalisations en médecine usuelle et 16,4 jours en service de réanimation.Enfin, on notera que le bulletin épidémiologique relève une forte augmentation des appels à la plateforme dédiée ces derniers jours, mais uniquement en raison de "demandes d'informations sur la vaccination", précise le bulletin. Par ailleurs, le rapport indique que le nombre d'évasans pour motif de Covid a bondi au mois de décembre, mais sans explication sur ce phénomène…Antoine Samoyeau