​Quatre nouveaux pays quittent le Forum des îles du Pacifique

Paris, le 9 février 2021 - AFP - C'est l'hémorragie dans un Forum des îles du Pacifique en crise, après la nouvelle annonce du départ de quatre nations : Les Etats fédérés de Micronésie, les Iles Marshall, Nauru et Kiribati.



Le Forum des îles du Pacifique (FIP), dont la Polynésie française est membre à part entière, est plongé mardi dans une profonde crise après l'annonce du départ de cette organisation de quatre nouvelles îles à la suite d'un conflit autour de l'élection de son secrétaire général, ce qui pourrait amoindrir son influence en matière de réchauffement climatique. Les Etats fédérés de Micronésie, les Iles Marshall, Nauru et Kiribati ont déclaré quitter le FIP comme l'ont déjà fait les Palaos la semaine dernière. Ils sont en colère après l'échec de leur candidat au poste de secrétaire général du Forum. C'est l'ancien Premier ministre des îles Cook, Henry Puna, qui a été élu la semaine dernière.



"Les présidents micronésiens ont décidé de manière conjointe que les cinq nations lanceront le processus légal afin de se retirer du Forum des îles du Pacifique", ont déclaré mardi les dirigeants dans un communiqué commun. Les nations micronésiennes avaient fait valoir que leur tour était venu de choisir le secrétaire général du forum, dans le cadre d'un accord informel en vigueur depuis des décennies. Elles estiment que cette élection a mis en évidence l'influence des pays du Pacifique Sud au sein du FIP. "Le forum a perdu son but initial qui était d'être un organisme régional", a souligné le président de Nauru, Lionel Aingimea, dans un communiqué.