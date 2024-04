​Quatre mois ferme pour un coup de couteau sur fond de trafic d'ice

Tahiti, le 9 avril 2024 - Un primodélinquant de 33 ans a été condamné, mardi en correctionnelle, à un an de prison dont huit mois de sursis pour avoir mis un coup de couteau à l'homme auquel il venait de vendre de l'ice. Ce dernier, poursuivi pour avoir frappé son dealer car il pensait s'être fait escroquer, a quant à lui écopé de deux ans de prison dont un avec sursis.



Un peu plus de huit mois après le meurtre d'un jeune homme sur fond de trafic d'ice à Mataiea, le tribunal correctionnel a jugé mardi quatre individus poursuivis pour avoir, chacun à leur niveau, pris part à une transaction de méthamphétamine qui s'était terminée par des violences physiques et un coup de couteau. Les faits s'étaient déroulés dans la soirée du 29 mars 2020 lorsque trois amis avaient décidé d'acheter de l'ice afin de passer un “bon moment” et ce alors que les Polynésiens étaient à l'époque soumis au couvre-feu relatif à la pandémie. Après avoir pris attache avec un dealer d'ice via un intermédiaire, l'un des trois individus – déjà condamné pour trafic de stupéfiants – avait acheté 0,5 gramme d'ice pour la somme de 70 000 francs.



Mais l'acheteur, pensant s'être fait arnaquer sur la quantité, avait demandé au dealer de le rembourser. Les deux hommes avaient alors commencé à sa battre et le vendeur de méthamphétamine avait finalement mis un coup de couteau à son client, lui occasionnant ainsi une plaie thoracique de plusieurs centimètres et un pneumothorax.



Versions opposées



Tout comme il l'avait déjà fait lors de sa garde à vue, le dealer – un homme de 33 ans sans emploi – a expliqué à la barre du tribunal mardi qu'il avait “sorti son couteau” car il se sentait “en danger” face à l'acheteur qui ne cessait de le frapper. Questionné à son tour, ce dernier a fermement contesté cette version en assurant qu'il n'avait porté aucun coup au trentenaire. L'homme qui avait servi d'intermédiaire lors de la transaction et qui avait assisté à la scène nocturne – un brancardier inconnu de la justice –, a cependant abondé dans le sens de la version du vendeur.



Un air de déjà-vu pour le procureur de la République qui a entamé ses réquisitions en affirmant que “nous savons très bien que l'utilisation de la violence lors des transactions d'ice prolifère” et que la “problématique d'ice est qu'il y a la notion de partage de territoires et d'avidité” des acteurs des trafics. Avant de requérir trois ans de prison dont deux avec sursis à l'encontre du dealer et deux ans dont un avec sursis contre le client, le représentant du ministère public a également assuré que les “dossiers de ce type sont similaires à ceux que l'on trouve en métropole du fait de l'utilisation de cette violence”.



Après en avoir délibéré, le tribunal est allé en deçà des réquisitions en condamnant le dealer et auteur du coup de couteau à un an de prison dont huit mois avec sursis. Il a considéré que le trentenaire se trouvait en état de légitime défense. Le client, qui était jugé en état de récidive légale, a écopé de deux ans de prison dont un avec sursis. L'intermédiaire et un prévenu considéré comme le chauffeur du récidiviste ont quant à eux été condamnés à des peines respectives de 70 000 francs d'amende et huit mois de prison avec sursis.