​Quatre marins portés disparus depuis mercredi entre Takaroa et Tikei

Tahiti, le 8 octobre 2020 – Le JRCC Papeete a annoncé jeudi soir être toujours à la recherche depuis mercredi d'une embarcation de six mètres avec quatre hommes à son bord, disparue entre Takaroa et Tikei.



Dans un communiqué, le JRCC Tahiti a indiqué jeudi soir avoir été informé le mercredi 7 octobre vers midi qu’une petite embarcation de 6 mètres avec quatre hommes à bord n’était jamais arrivée à sa destination Tikei, dans les Tuamotu. Elle était partie la veille de Takaroa avec deux autres bateaux dont elle s'était écartée rapidement. Il n’y avait à bord aucun moyen d’alerte ni de communication et pas de vivre.



Aussitôt, le JRCC Tahiti a engagé un dispositif aérien composé de deux aéronefs Gardian de la marine nationale, qui se relaient pendant deux journées pour rechercher l’embarcation et les quatre hommes, dans une mer agitée et des vents forts. Une surface de plus de 12 300 km2 a ainsi été couverte par les aéronefs depuis le début de l’opération, mais aucune trace des naufragés n’a été perçue. A terre, la mairie a mobilisé un bateau pour faire le tour des îles de Takapoto et Takaroa, et des équipes pour patrouiller le long du récif. Les moyens aériens de recherche ont été levés le jeudi 8 octobre en soirée. Néanmoins, un appel à la vigilance a été adressé vers tous les navires croisant dans la zone, ainsi que les aéronefs à destination des îles.