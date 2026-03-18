

​Quatre jours pour sensibiliser au handicap

Tahiti, le 16 avril 2026 - La Fédération Te Niu O Te Huma et la Fédération polynésienne des sports adaptés et handisport organisent la neuvième édition des Journées polynésiennes du handicap, un événement phare déd ié à la valorisation, à l’inclusion et à la sensibilisation autour du handicap au Fenua. La manifestation a lieu du 21au 24 avril au parc Aorai Tini hau.





Le thème retenu cette année est “les Jeux du Pacifiques - Tahiti 2027 : les us et coutumes”. Cette manifestation rassemble chaque année associations, institutions, professionnels et grand public dans une ambiance chaleureuse, festive et éducative.



Les objectifs de l’événement restent identiques d’année en année : changer le regard sur le handicap, valoriser les personnes en situation de handicap et leurs talents, informer et sensibiliser la population aux réalités du handicap, favoriser l’inclusion sociale, culturelle et professionnelle et créer des ponts entre le monde associatif, le public et les institutions



Tout au long de ces quatre jours, de nombreuses animations et rencontres seront proposées avec des stands d’information des associations, des activités sportives, avec la participation d’athlètes en situation de handicap, des activités nautiques accessibles, des Tū’aro māohi, des ateliers culturels et de découverte ou encore des concours créatifs.



Chaque jour, les visiteurs pourront découvrir ou retrouver les associations mobilisées autour du handicap, échanger avec les bénévoles, les usagers et les professionnels qui œuvrent au quotidien pour une société plus inclusive.



La Fédération Te Niu O Te Huma, créée en 1993 regroupe aujourd’hui, 30 associations œuvrant dans le domaine du handicap. Elle est reconnue d’intérêt général depuis le 5 février 2009. Elle intervient en relais des services du Pays dans plusieurs domaines : Inclusion sociale et professionnelle, l’accessibilité, les questions de société concernant le domaine du handicap, la santé, le sport, l’éducation et la réglementation.



Le pôle inclusion sociale et professionnelle (PISP) des travailleurs handicapés a quant à lui été créé en 2019. Il a pour missions d’accompagner les personnes Reconnues travailleurs handicapés (RTH), ainsi que les employeurs qui souhaitent intégrer une personne RTH au sein de leurs équipes. Il a aussi pour mission d’effectuer des suivis en entreprise.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 16 Avril 2026 à 18:36 | Lu 183 fois



